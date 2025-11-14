Улютін: Мінсоцполітики завершить розроблення проєкту закону про пенсійну реформу до кінця 2025 року

Міністерство соціальної політики завершить розроблення проєкту закону про пенсійну реформу до кінця грудня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, передають Українськi Новини.

"Пенсійна система має бути прозорою та справедливою для всіх громадян. Ми завершимо розроблення проєкту закону про пенсійну реформу до кінця грудня 2025 року. Базові державні виплати будуть формуватися залежно від можливостей державного бюджету, а солідарна частина пенсії безпосередньо від внесків громадян, що забезпечить прозорість і фінансову стійкість системи", - сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Зазначається, що майбутня пенсійна система міститиме базову виплату для людей старшого віку, яка має гарантувати гідне життя та захист від бідності.

Міністерство повідомляє про регулярні консультації між Україною та Європейською Комісією для посилення узгодженості соціальної та економічної політики.