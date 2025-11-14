Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Євростат: Середня річна заробітна плата в Україні значно нижча за європейські

125

Середня річна заробітна плата у 2024 році, перерахована на повну ставку, становила в Європейському Союзі 39,8 тисячі євро брутто, що на 5,2% більше, аніж у 2023 році.

Тоді виплати дорівнювали 37,8 тисячі євро. Про це повідомив Євростат.

За інформацією європейської структури, найвищу середню річну зарплату брутто минулого року зафіксовано в Люксембурзі - 83 тисячі євро, далі - Данія (71,6 тис. євро) та Ірландія (61,1 тис. євро).

Найнижчі середні зарплати отримували в Болгарії (15,4 тис. євро), Греції (18 тис. євро) та Угорщині (18,5 тис. євро). У Польщі минулого року середня зарплата брутто становила близько 21,25 тисячі євро, тоді як у 2023 році - 18,2 тисячі євро.

Середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року зросла на 23,1% до показника попереднього року і становила 21 473 грн. або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.

зарплата, Євростат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 14 ноября 2025
Четверг, 13 ноября 2025
Среда, 12 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023