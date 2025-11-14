Євростат: Середня річна заробітна плата в Україні значно нижча за європейські

Середня річна заробітна плата у 2024 році, перерахована на повну ставку, становила в Європейському Союзі 39,8 тисячі євро брутто, що на 5,2% більше, аніж у 2023 році.
Тоді виплати дорівнювали 37,8 тисячі євро. Про це повідомив Євростат.
За інформацією європейської структури, найвищу середню річну зарплату брутто минулого року зафіксовано в Люксембурзі - 83 тисячі євро, далі - Данія (71,6 тис. євро) та Ірландія (61,1 тис. євро).
Найнижчі середні зарплати отримували в Болгарії (15,4 тис. євро), Греції (18 тис. євро) та Угорщині (18,5 тис. євро). У Польщі минулого року середня зарплата брутто становила близько 21,25 тисячі євро, тоді як у 2023 році - 18,2 тисячі євро.
Середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року зросла на 23,1% до показника попереднього року і становила 21 473 грн. або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.
