Приходько: Уряд планує запровадити ставку 3% за кредитами по програмі “єОселя” для ветеранів

Уряд планує запровадити ставку 3% за кредитами по програмі “єОселя” для ветеранів з наступного року. Про це в інтерв’ю “Апострофу” розповів заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.

“Це один з пріоритетів уряду Юлії Свириденко та міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової, щоб до кінця цього року внести всі зміни, щоб уже з 1 січня “єОселя” для ветеранів була наближена до зручних умов - я сподіваюсь, що ми це зробимо”, - сказав він.

Приходько також розповів, що ведеться “непроста комунікація” з міжнародними партнерами. В уряді націлені знизити розмір першочергового внеску до 7%.

“Очікуємо, що програма буде складатися з декількох джерел фінансування. По-перше, це буде бюджетна складова, яка оптимізує видатки першочергового внеску до 7%, відсоток щорічний залишиться сім, але при цьому ми працюємо з обласними військовими адміністраціями для того, щоб місцеві бюджети покривали ще 4%, щоб фактично ветеран отримував ставку 3%”, - зазначив співрозмовник видання.

Як відомо, чинні умови кредитування у межах державної програми “єОселя” для ветеранів передбачають ставку у 7% річних, з 11-го року – 10%, а також перший внесок у розмірі 20% вартості нерухомості, що є бар’єром для цієї категорії позичальників.