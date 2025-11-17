Войти

Свириденко прокоментувала процес перезавантаження Агентства з розшуку та менеджменту активів
Свириденко прокоментувала процес перезавантаження Агентства з розшуку та менеджменту активів

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським було узгоджено системний план перезавантаження енергетичного сектору та кількох ключових державних інституцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

«На нараді з президентом узгодили план перезавантаження енергетичної сфери та низки державних органів, важливих у цій сфері. Точкових рішень недостатньо, ми маємо діяти по всіх напрямках енергетичного сектору», – зазначила Свириденко.

Прем'єрка підтвердила, що Кабінет Міністрів готує рішення щодо оновлення керівництва та/або складу низки важливих органів, зокрема:

  • НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).
  • Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.
  • Фонду державного майна України.

Окремо Юлія Свириденко прокоментувала процес перезавантаження Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), який також був анонсований президентом.

«З приводу оновлення АРМА – очікуємо реакції щодо працівників, які фігурують в матеріалах НАБУ. Доручила провести внутрішню перевірку та ухвалити відповідні кадрові рішення», – підкреслила Свириденко.

Прем’єр-міністерка резюмувала, що «перезавантаження має бути системним», і пообіцяла інформувати суспільство про подальші кроки Уряду.

Понедельник, 17 ноября 2025
Воскресенье, 16 ноября 2025
Суббота, 15 ноября 2025
Пятница, 14 ноября 2025
