Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським було узгоджено системний план перезавантаження енергетичного сектору та кількох ключових державних інституцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.
«На нараді з президентом узгодили план перезавантаження енергетичної сфери та низки державних органів, важливих у цій сфері. Точкових рішень недостатньо, ми маємо діяти по всіх напрямках енергетичного сектору», – зазначила Свириденко.
Прем'єрка підтвердила, що Кабінет Міністрів готує рішення щодо оновлення керівництва та/або складу низки важливих органів, зокрема:
Окремо Юлія Свириденко прокоментувала процес перезавантаження Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), який також був анонсований президентом.
«З приводу оновлення АРМА – очікуємо реакції щодо працівників, які фігурують в матеріалах НАБУ. Доручила провести внутрішню перевірку та ухвалити відповідні кадрові рішення», – підкреслила Свириденко.
Прем’єр-міністерка резюмувала, що «перезавантаження має бути системним», і пообіцяла інформувати суспільство про подальші кроки Уряду.
