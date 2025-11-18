Свириденко: Аудит НАЕК "Енергоатом" вже розпочався

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко заявила про початок аудиту НАЕК "Енергоатом", проміжні результати якого мають бути готові у грудні.

Про це Прем'єр-міністерка написала у Telegram.

"Аудит НАЕК "Енергоатом" вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки", — ідеться у повідомленні.

За словами глави уряду, проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. "Матеріали будуть передані до правоохоронних та антикорупційних органів для належного реагування", — зазначила Свириденко.

Паралельно, за її словами, розпочато підготовку аудитів інших ключових підприємств енергетичної сфери — ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго" та АТ "Укргазвидобування".

Уряд очікує щомісячних звітів про перебіг перевірок протягом усього періоду.

"Ми будемо діяти оперативно в разі виявлення порушень. Прозорість і підзвітність державних підприємств — наш незмінний пріоритет", — наголосила Прем’єр-міністерка.