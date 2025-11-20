Reuters: Україна домагається ухвалення рішення ЄС про заморожені активи рф

Україна підштовхує європейських союзників до ухвалення політичного рішення про надання наступного місяця пропонованого кредиту в розмірі $163 млрд на основі заморожених російських державних активів.

Як пише видання Reuters, Україна стурбована величезною дірою в бюджеті на 2026 рік і наслідками нещодавнього корупційного скандалу.

Минулого місяця європейські лідери не змогли домовитися про “репараційний кредит” для України, тому це питання планують знову обговорити на саміті 18 грудня.

Очікується, що перша велика фінансова підтримка знадобиться Україні з другого кварталу 2026 року.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила агентству, що саміт, ймовірно, стане для Європи останнім шансом цього року погодитися надати Україні кредит.

«Ми не очікуємо, що до того часу всі технічні деталі будуть остаточно узгоджені, але архітектура видання кредиту повинна бути узгоджена», – заявила вона.

Ірина Мудра пояснила, що Україна очікує на визначення європейськими союзниками щодо структури та порядку надання коштів.

Також вкрай важливо, щоб Україна брала участь в ухваленні рішень про розподілення і пріоритети фінансування, додала вона.

На її думку, без прямої участі така допомога може бути неефективною хоча б через те, що українська сторона знає реальні потреби на місцях, але однозначно рішення має ухвалюватися спільно з партнерами.

За словами економічних аналітиків, оскільки за президентства Дональда Трампа перспективи прямої допомоги з боку США залишаються неясними, то Україна може залишитися без грошей у першому кварталі 2026 року, якщо не надійде нова європейська допомога.

Минулого місяця лідери ЄС погодилися задовольнити нагальні фінансові потреби України на найближчі два роки, але не стали схвалювати план використання заморожених російських активів побоювання, висловлені Бельгією.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у листі, з яким ознайомилося агентство, повідомила європейським урядам, що існує три варіанти фінансування України і можлива також їхня комбінація.

Крім кредиту, можуть бути варіанти надання грантів країнами Євросоюзу і блокового запозичення на ринках.

У документі підраховано, що залишкові потреби України на 2026–2027 роки становлять €135,7 млрд (близько $157,37 млрд).

Пропозиція Єврокомісії про використання заморожених російських активів дозволить отримати кредит у розмірі €140 млрд, що покриває ці потреби.