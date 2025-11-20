Шмигаль: Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до державної системи ППО

До державної системи протиповітряної оборони зможуть долучатися підприємства критичної інфраструктури.

Про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до державної системи ППО під керівництвом військового командування. Вперше держава відкриває для них таку можливість і підтримує їхні зусилля", - зазначив Шмигаль.

На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Кабінет міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО.

За словами міністра, "до проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури — підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери. Також участь у проєкті відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки".

Шмигаль озвучив чітко сформульовані основні принципи роботи:

групи протиповітряної оборони діятимуть виключно за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних сил; керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО;

підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або через погоджені Міністерством оборони процедури постачання;

до складу груп ППО будуть входити перевірені працівники підприємств, зокрема ті, які пройшли перевірку СБУ.

"Це рішення зробить ППО більш ефективним, захистить від загроз стратегічно важливі об’єкти, об’єднає зусилля держави та бізнесу заради безпеки людей та громад", - заявив Шмигаль.