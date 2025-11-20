Шмигаль: Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до державної системи ППО

До державної системи протиповітряної оборони зможуть долучатися підприємства критичної інфраструктури.
Про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до державної системи ППО під керівництвом військового командування. Вперше держава відкриває для них таку можливість і підтримує їхні зусилля", - зазначив Шмигаль.
На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Кабінет міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО.
За словами міністра, "до проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури — підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери. Також участь у проєкті відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки".
Шмигаль озвучив чітко сформульовані основні принципи роботи:
"Це рішення зробить ППО більш ефективним, захистить від загроз стратегічно важливі об’єкти, об’єднає зусилля держави та бізнесу заради безпеки людей та громад", - заявив Шмигаль.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023