WSJ: Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США

Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Високопоставлений американський чиновник заявив журналістам, що за первісним формулюванням плану передбачалася перевірка всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, ймовірно, для виявлення потенційної корупції.

Однак у новій редакції цієї вимоги більше немає: замість перевірки пропонується, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".

Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прес-секретаря президента США Керолайн Лівітт, Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, уже схвалив більшу частину плану на переговорах.

Водночас, за даними WSJ, європейські лідери працюють над власною зустрічною пропозицією щодо завершення війни на альтернативних умовах і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який може бути більш вигідним для Києва. На момент публікації Київ поки не взяв на себе зобов'язань щодо участі у європейській ініціативі.