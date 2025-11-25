У Вашингтоні зовсім не рахуються з Європою: Боррель прокоментував "мирний план" команди Трампа

Колишній головний дипломат Євросоюзу, іспанський політик Жозеп Боррель бачить зміст "мирного плану" команди Трампа доказом того, що у Вашингтоні зовсім не рахуються з Європою та її інтересами, як мали би, коли йдеться про союзника.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку він висловив у своєму X.

Боррель, який до виборів 2024 року обіймав посаду Високого представника ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки, вважає, що "мирний план" команди Трампа продемонстрував провал спроб ЄС добитися його прихильної позиції до Європи.

"Те, що ми піддалися на його вимоги щодо військових витрат, щодо тарифів, цифрової дерегуляції, багатонаціонального оподаткування, у питаннях енергоресурсів – усе це не дало нічого", – заявив він.

"Після "плану з 28 пунктів" для завершення війни в Україні США Трампа вже не можна вважати союзником Європи – який навіть не консультувався (з європейцями – Ред.) щодо питань, які стосуются її власної безпеки. Європа має визнати цю зміну у політиці США та реагувати відповідно", – додав Жозеп Боррель.