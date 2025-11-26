47% британських виборців вважають, що Трамп є перешкодою для зусиль з припинення бойових дій в Україні, - опитування

Відносна більшість громадян Великої Британії вважають, що президент США Дональд Трамп стоїть на заваді зусиллям з досягнення миру в Україні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це свідчить опитування аналітичного центру More in Common.

Згідно з результатами опитування, 47% британських виборців вважають, що президент США є перешкодою для зусиль з припинення бойових дій в Україні – порівняно з 21%, які вважають, що він сприяє цьому.

Трохи більше п'ятої частини респондентів (21%) вважають, що Трамп не є ані допомогою, ані перешкодою у мирних зусиллях, а 11% не визначились із відповіддю.

Переважна більшість британських виборців (75%) також сказала, що для Великої Британії важливо відстоювати суверенітет України, тоді як протилежної думки дотримуються лише 8%.

"Однією з небагатьох постійних тенденцій у громадській думці з часу вторгнення Росії в Україну є незмінна підтримка британців України та переконання, що майбутнє України має значення не тільки для самої країни, але й для сучасного Великої Британії", – сказав виконавчий директор More in Common Люк Трайл.

Аналітичний центр More in Common опитав 2062 британських дорослих між 22 і 24 листопада.