У ПФУ розповіли про норми житла, в межах яких надається пільга на комунальні послуги

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про соціальні норми житла, в межах яких надається пільга на комунальні послуги.
Про це йдеться в повідомленні ПФУ, передають Українські Новини.
Соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком визначено постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.
*Якщо фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа.
