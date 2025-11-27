У ПФУ розповіли про норми житла, в межах яких надається пільга на комунальні послуги

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про соціальні норми житла, в межах яких надається пільга на комунальні послуги.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ, передають Українські Новини.

Соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком визначено постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.

Оплата житлової послуги – послуги з управління / витрат на управління багатоквартирним будинком: 21 кв. метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю*. Наприклад: пільга нараховується на трьох осіб. Соціальна норма житла на сім’ю: 21+21+21+10,5 = 73,5 (кв. метра)

Оплата комунальної послуги – послуги з постачання теплової енергії, електроенергії, газу для опалення житла: 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю*. Для сімей ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, що складаються лише з непрацездатних осіб, у разі використання природного газу для індивідуального опалення зазначена норма становить 42 кв. метри опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім'ю*

*Якщо фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа.