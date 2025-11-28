ФГВФО: На 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України досягла 1 534,8 млрд грн

На 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (включно з фізособами - підприємцями) у банках України досягла 1 534,8 млрд грн; це на 19,4 млрд грн більше, ніж попереднього місяця.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у Фейсбуці.
У Фонді уточнили, що вкладів у національній валюті на 1 листопада було 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за жовтень); вкладів в іноземній валюті - 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за жовтень).
Частка ФОП у структурі вкладників становила 3,1%; на них припадало 11,5% всієї суми вкладів, або 176,6 млрд грн.
Нагадаємо, за даними Національного банку, кількість безготівкових операцій з використанням платіжних карток в Україні за дев’ять місяців 2025 року зросла на 11,7% порівняно з аналогічним періодом торік.
