Кабмін ухвалив постанову щодо підтримки місцевою владою мобільного зв’язку під час блекаутів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє місцевій владі та комунальним підприємствам офіційно підтримувати мобільний зв’язок під час блекаутів. Про це повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Як зазначив міністр, під час масштабних знеструмлень мобільним операторам необхідно обслуговувати одночасно майже 35 тисяч базових станцій по країні. Тепер громади отримають право забезпечувати стабільний зв’язок разом з операторами.
Новий механізм працюватиме наступним чином:
Живлення базових станцій: громади зможуть під’єднувати мобільні мережі до вільних потужностей своїх комунальних генераторів;
Підтримка генераторів: місцева влада може надавати людей для обслуговування генераторів, які належать операторам;
Надання майданчиків: громади дозволятимуть швидко встановлювати генератори на комунальних об’єктах без зайвої бюрократії.
«Громади отримають стабільний зв’язок і компенсацію витрат на пальне, ремонт та обслуговування. Оператори - додаткову логістичну підтримку там, де вона найбільш потрібна», - заявив Федоров.
Він додав, що жодних додаткових ліцензій не потрібно.
