Свириденко: Уряд запровадив низку стимулів для розвитку розподіленої генерації енергії в Україні

Кабмін запровадив низку стимулів для розвитку розподіленої генерації енергії в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Зокрема, уряд знизив на рік ціну на природний газ до 19 000 грн за тисячу кубометрів у прифронтових областях для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних і газопоршневих установках.

Також, за словами Свириденко, Кабмін спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації та зняв обмеження щодо потужності.

"Раніше обмеження за потужністю (від 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств.Ця норма поширюється на всі типи установок: газові й дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії", – заявила вона.

Окрім цього, уряд вніс зміни, що дозволять закінчити конкурс на будівництво нових обʼєктів генерувальної потужності й поновити проведення нових конкурсів.

Також Кабмін поширив експериментальний проєкт щодо водозабезпечення у Донецькій і Дніпропетровській областях на всю територію України: тепер усі ОВА на час воєнного стану можуть будувати свердловини за спрощеною дозвільною процедурою – без відведення земельної ділянки, спеціальної документації та інших обмежень.

"Ця зміна потрібна для забезпечення людей, суб’єктів господарювання, промислових підприємств та об’єктів теплогенерації стабільним водопостачанням", – йдеться у повідомленні.