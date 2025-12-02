Свириденко: Уряд запровадив низку стимулів для розвитку розподіленої генерації енергії в Україні

Кабмін запровадив низку стимулів для розвитку розподіленої генерації енергії в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.
Зокрема, уряд знизив на рік ціну на природний газ до 19 000 грн за тисячу кубометрів у прифронтових областях для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних і газопоршневих установках.
Також, за словами Свириденко, Кабмін спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації та зняв обмеження щодо потужності.
"Раніше обмеження за потужністю (від 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств.Ця норма поширюється на всі типи установок: газові й дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії", – заявила вона.
Окрім цього, уряд вніс зміни, що дозволять закінчити конкурс на будівництво нових обʼєктів генерувальної потужності й поновити проведення нових конкурсів.
Також Кабмін поширив експериментальний проєкт щодо водозабезпечення у Донецькій і Дніпропетровській областях на всю територію України: тепер усі ОВА на час воєнного стану можуть будувати свердловини за спрощеною дозвільною процедурою – без відведення земельної ділянки, спеціальної документації та інших обмежень.
"Ця зміна потрібна для забезпечення людей, суб’єктів господарювання, промислових підприємств та об’єктів теплогенерації стабільним водопостачанням", – йдеться у повідомленні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023