Шмигаль і Рютте обговорили посилення української протиповітряної оборони

Міністр оборони Денис Шмигаль і генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі у Брюсселі обговорили посилення української протиповітряної оборони.
Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
Глава Міноборони наголосив, що для стримування ракетного та дронового терору, до якого вдається росія, потрібні додаткові системи ППО і ракети до них.
На зустрічі ішлося також про ситуацію на фронті та загалом про пріоритетні потреби Сил оборони України.
Окремо сторони зосередилися на ролі ініціативи PURL, критично важливої для стабільних поставок.
Шмигаль подякував генсекретареві НАТО за лідерство та підтримку. Він підкреслив, що Україна продовжує адаптувати сектор оборони до стандартів і принципів Альянсу й реалізовувати спільні проєкти з партнерами.
