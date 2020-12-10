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В Баку прошел военный парад, посвященный победе в Карабахе

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Военный парад, посвященный завершению военных действий в Карабахе, прошел в четверг на площади «Азадлыг» («Свобода») в Баку.

В смотре, который продолжался около часа, участвовали более 3 тыс. военнослужащих, были продемонстрированы до 150 единиц техники, в том числе принятые на вооружение новейшие ракетные установки и системы противовоздушной обороны.

На центральной трибуне находились президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Турецкий лидер прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом, в том числе и для того, чтобы лично присутствовать и, как заявили в Анкаре, «поздравить Вооруженные силы Азербайджана».

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На параде была продемонстрирована также часть военной техники, захваченной в ходе боевых действий в качестве трофея у армянской стороны, в том числе танки, боевые машины пехоты, зенитные установки и зенитно-ракетные комплексы.

После завершения парада в центре Баку начались народные гуляния с участием нескольких тысяч жителей столицы.

Азербайджан, парад, Баку, Нагорный Карабах
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