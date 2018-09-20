На Госбюро расследований пытаются надеть штопаный македон

В украинской власти есть традиция. Когда некий смельчак проявляет принципиальность и бросает вызов системе, то первое, что делают – это брызгают ему в лицо вонючим газом. У этого газа всегда есть фамилия, имя и отчество. На баллончике, из которого побрызгали в главу ГБР Романа Трубу, такая маркировка тоже есть. Ее полное название – Македон Юрий Николаевич.

Иск именно этого депутата о незаконности назначения Трубы главой Госбюро расследований (ГБР) сегодня используется как попытка устрашения строптивого директора Бюро. Изюминка в том, что иск был подан в мае. А его рассмотрение началось только сейчас. После того, как Труба отказался утверждать на посты руководителей структурных и территориальных подразделений ГБР «орлов» Авакова и Грановского.

Эти 27 персонажей с одиозными биографиями «выиграли» конкурс, организованный внешней комиссией. Причем, имена «победителей» пресса знала за несколько дней до оглашения результатов. И эти имена были хорошо известны на рынке полицейских и прокурорских услуг. И входили имена в ближний круг доверенного лица Авакова – заместителя главы Нацполиции Купранца, чрезвычайного и полномочного решалы БПП Грановского и львовского авторитета «Пупса». Которые, такое впечатление, что соревновались между собой, кто засунет в ГБР более зашкваренного сотрудника. Среди этих креатур были фигурант расследования о госизмене и кандидат в прокуроры оккупированного Крыма, организатор нелегальной работы покерных клубов Симферополя, полицейский-коллекционер швейцарских часов, полицейский, обвиняемый в отмывании денег российского бизнеса и переводе их в Россию, прокурор, оформивший на себя угнанную машину, прокурор, пытавшийся приватизировать здание прокуратуры и сделать в нем жилой дом, и тому подобное.

Жирную точку в коллективном портрете кандидатов поставила конкурсная комиссия, поспешно уничтожившая данные проверок «победителей» на полиграфе. Видимо, рассказанное правдивыми правоохранителями очень жгло руки жюри. Ну а бенефициары кандидатов ждали формальности – подписания главой ГБР назначения своих верных исполнителей.

Вместо этого Труба созвал Совет общественного контроля и инициировал проведение дополнительных проверок кандидатов НАБУ. После чего тоже поставил точку, но уже свою. А именно: провел брифинг, на котором объявил, что не намерен утверждать предложенных ему кандидатов.

И уже после этого на сцену вывели Юрия Македона с его иском. Формальным основанием иска было то, что Македон в ноябре прошлого вместе с Трубой тоже участвовал в конкурсе на пост главы ГБР. Но конкурс выиграл Труба, а не Македон. Что уже само по себе, по мнению последнего, было незаконно. Ну а формальной претензией стало то, что Труба изначально подавался на участие в конкурсе на заместителя главы Бюро, и только после этого принял участие в отборе на пост директора. Но в суд обиженный кандидат подал почему-то только в мае, после чего о поданном иске забыл. Не вспоминал о нем почему-то и судья.

Память к обоим вернулась только после того, как Труба отказался назначать в ГБР замазанных силовиков Авакова и Грановского. 5 сентября должно было состояться заседание по делу. Но увидев возле журналистов и телекамеру судья перенес рассмотрение дела на 25 сентября.

А пока мы решили более внимательно взглянуть на Юрия Македона. Может быть, депутат просто оказался не в том месте, не в то время, и даже не понимает, что его используют? Но первые же факты из открытых источников говорят о том, что кандидатура выбрана вполне подходящая. Это депутат – тот, который надо депутат.

Двойной агент, перебежчик, любитель премиальных итальянских курортов, заказчик хвалебной джинсы о себе, поставщик титушек для Антимайдана, хороший знакомый Петра Симоненко и охотник на краснокнижных животных.

Когда читаешь биографию Македона на нескольких популярных сайтах-досье, складывается впечатление, что это просто реинкарнация Глеба Егорыча Жеглова. Македон проработал в СБУ всего 6 лет, но за это время успел стать грозой организованной преступности всей Винницкой области, а может быть даже и мира. Приводится два самых успешных суперсекретных кейса. Первый – откаты при закупке рентгенографов. Второй – 2 контрабандных миллиона долларов, которые Шерлок Македон обнаружил в автомобильном прицепе на Могилев-Подольской таможне.

Биография спецагента написана на всех сайтах в характерных выражениях как под копирку, что не оставляет сомнений, что писал ее сам спецагент. Он же и платил за размещение. Так сказать, еще одна успешная спецоперация. Но и из этой биографии можно почерпнуть интересное. Например, что из СБУ Македон ушел в 29 лет. Причем с поста руководителя направления борьбы с коррупцией в судебных и правоохранительных органах Винницкого управления СБУ. Из СБУ не уходят в таком возрасте и с такой должности по личной инициативе. Более реальная причина – взял не по чину.

Сам Македон это косвенно подтверждает, простодушно объясняя свой уход в общественную и адвокатскую деятельность тем, что в спецслужбе ему не хватало денег. В 2009 году Македон увольняется из СБУ, а в 2010 избирается по мажоритарке в облсовет от «Фронта Змин». Там вливается в «Батькивщину». В 2012 баллотируется в Раду уже от «Батькивщины» по винницкому округу №16, но проигрывает Оксане Калетник – будущему члену фракции КПУ. В 2014 – баллотируется поэтому же округу с предвыборным «Збережи життя солдат – голосуй за Македона». Главный конкурент – такая же тушка, близкий к Жвании Роман Стаднийчук. Выигрывает Стаднийчук с разницей в 305 голосов. Но Македон через суд опротестовывает результаты, и новый пересчет приносит ему победу с разницей 34 голоса. За этой Македон приносит клятву верности новой политсиле, и оказавшись в Раде первым делом вступает во фракцию БПП.

В парламенте какой-либо озабоченности судьбой солдат Македон не проявлял. Даже для пиара. И в АТО отставной подполковник тоже почему-то призван не был. Зато в 2015 году Македона засняли отдыхающим на Сардинии. В отеле, стоимость номера в котором составляет 17 тыс евро в сутки. Со спутницей, похожей на уже упомянутую выше Оксану Калетник.

Была ли это точно Калетник – неизвестно, но обращают на себя внимание интересные факты. В 2012 году Македон практически не вел агитации у себя в округе, традиционно поддерживающем национально-демократических кандидатов. И, даже занимая откровенно пассивную позицию, благодаря бренду «Батькивщины», в которой он тогда состоял, занял второе место. Отстав от Калетник лишь на 5%. И второй занятный штрих – помощники Македона. Два из них, Олег Бабич и Василий Савчук, в прошлом созыве были помощниками депутатов от КПУ. Причем Василий Савчук – многолетнее доверенное лицо лидера КПУ Петра Симоненко.

Какое интересное совпадение. Чем же помогает антикоррупционеру-демократу Македону ассистент главы запрещенной в Украине партии? И при каких обстоятельствах Македон познакомился с такими полезными людьми? Не в 2012 ли году, когда сливал округ под клан Калетников?

Есть и другие интересные свидетельства о том, что патриотизм и антикоррупционность Македона – это всего лишь наспех собранная вывеска общественного деятеля. За которой – обычный магазинчик с кассой. По информации винницкого политолога Алексея Вороненко, в начале 2014 года Македон ездил фотографироваться на фоне баррикад Майдана, а тем временем принадлежащее ему предприятие отправляло десятки титушек на Антимайдан. Как настоящий чекист, которые бывшими, как известно, не бывают, Македон продолжал раскладывать яйца в разные корзины.

Ну и напоследок – штришок, характеризующий чисто человеческие качества нашего героя. В 2016 году два пьяных депутата Верховной Рады, охотясь на территории Хмельницкого гослесхоза, убили 17 зубров. Эти животные, как известно, внесены в Красную книгу. Как сообщают СМИ, сначала Македон и его коллега по фракции Иван Мельничук убили зайца и косулю. Затем, будучи изрядно на подпитии, они захотели развлечься и наткнулись на стадо зубров. Нескольких успели убить, остальных начали с собаками загонять на замерзший пруд. Лед треснул под весом молодых самцов и самок с телятами. Все животные погибли.

Судя по всему, Македон понимает, что это его первый и последний созыв в Верховной Раде. И поэтому старается выжать максимум из депутатской деятельности, которая по его же признанию приносит куда лучший финансовый результат, чем служба в СБУ. Проблема только в том, что в этот раз Македон решил повоевать с американским посольством. Руководство которого провело уже пять встреч с Романом Трубой, после того, как он отклонил 27 комиссаров Авакова и Грановского. Так что нажитое непосильным депутатским трудом Македон сможет потратить только в Украине. Если повезет. А кроме того, и это приятный сюрприз, для Македона на судебном заседании 25 сентября его встретят реальные, а не кукольные антикоррупционеры.