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О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 — на 6%.

Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»). За IV квартал 2018 года падение составляет 14%. С 1950 лишь два раза было более серьезное снижение — в 1987 и 2008. Если учитывать не только последний квартал года, а все остальные, то из 276 кварталов за 69 лет индекс S&P500 падал сильнее, чем в декабре 2018, лишь 10 раз. В посткризисном восстановлении рынков (с 2009г) только один квартал был с более мощным обвалом — III квартал 2011 (на 14,3%).

Мы наблюдаем мощнейший обвал в эпоху «новой нормальности». Ранее рынки каждый раз восстанавливались по V-образной траектории и обновляли новые максимумы. Причем чем сильнее была коррекция рынка, тем более сильный и продолжительный наблюдался последующий рост. Как будет в этот раз? А что, если в сентябре 2018 были поставлены максимумы, которые сохранятся еще немало лет?

Фондовые рынки таки совсем не внушают оптимизма. Средняя дивидендная доходность акций в индексах DowJones и S&P500 оказалась в 2018г на уровне 1,99%, что заметно ниже, чем текущая доходность в 2,66% по годовым казначейским векселям и нотам Минфина США!

В конце 2018 безрисковая ставка долгосрочных американских госбумаг вплотную приближается к 3%. Это означает, что у консервативных инвесторов появляется реальная альтернатива акциям. Остальные инвесторы начинают понимать, что в следующем году совокупный годовой темп роста (CAGR) и рост бизнеса компаний окажутся ниже текущих значений, поскольку ухудшаются условия как на внешних рынках, так и на внутренних. А это значит, что существующие уровни котировок акций должны/могут быть существенно скорректированы вниз.

Если в 2019 торговые войны продолжатся, а ФРС США и дальше будет поднимать уровень ставки, причин продолжать инвестировать в акции станет намного меньше. Гораздо интереснее будет играть на их понижение, открывая короткие позиции или просто выходя на время из акций в расчете купить через некоторое время их дешевле. Ситуацию могут усугубить индексные фонды, аккумулировавшие колоссальные средства розничных инвесторов. Падение индексов порождает сильные эмоции и вынуждает людей изымать деньги из фондов. Паи погашаются, а фонды вынуждены продавать акции, закрыв глаза и на уровни котировок, и на фундаментальные показатели компаний и рынка в целом. А чем больше людей будет забирать свои деньги из фондов, тем мощнее будет идти самоиндуцируемый процесс распродажи на фондовом рынке...

Что такое рынок акций? Это выстроившиеся в очередь его участники, которые с романтическим задором ждут, когда их уничтожат, но при этом они полагают, что происходящее — съемки голливудского блокбастера...

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P.S. Есть такая шутка — фондовый рынок отличается от казино тем, что в казино хотя бы напоят шампанским, перед тем как обобрать до нитки. Таки в каждой шутке есть доля шутки...

фондовый рынок, Вячеслав Бутко
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Вторник, 25 декабря 2018
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 - на 6%. Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»).
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