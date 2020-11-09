Главный по религии Андрей Юраш: долги за коммуналку, особняк в центре Львова и скандал с католическим фондом

В октябре произошли два значимых события для украинского православия. Во-первых, президент Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Турцию. В ходе визита Зеленский 17 октября встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем, причем встречу активно освещали и СМИ президентского пула, и официальный сайт www.president.gov.ua.

Накануне встречи с Варфоломеем президент с супругой даже пели псалмы на церковной литургии, чего никогда не делали в Украине. Причем, богослужение вел митрополит Эммануил, который в 2018 году возглавлял объединительный собор в Киеве, на котором провозгласили создание Православной церкви Украины. А затем Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину в следующем году на 30-летие независимости.

Украинские СМИ и эксперты трактовали это событие однозначно — после полутора лет нейтралитета в церковном вопросе, Зеленский дал себя уговорить встать на сторону ПЦУ. И хотя нынешний президент, в отличие от своего предшественника Порошенко, не станет лично заниматься проектом ПЦУ, Зеленский даст на это полный карт-бланш другим фигурам, которые этого и добиваются. Таким образом, процесс, приостановившийся в 2019 году после президентских выборов, вновь возобновился.

Во-вторых, накануне визита Зеленского в Турцию, Кабинет министров 1 октября создал в составе своего Секретариата Отдел по вопросам этнонациональной политики и религий, который возглавил Андрей Юраш. При Порошенко этот чиновник почти пять лет возглавлял Департамент по вопросам религий и национальностей при Министерстве культуры. А главное — активно участвовал в создании ПЦУ.

После проигрыша Порошенко на выборах Юраш на год остался не у дел. А вернуться ему помогли премьер-министр Денис Шмыгаль и чиновники Секретариата Кабмина.

Итак, именно Андрей Юраш будет отвечать за такие вопросы как религия и духовность. И в этом ключе логично изучить фигуру Юраша, чтобы дать ответ, достоин ли он заниматься такими высокодуховными вопросами как этнонациональная политика и религиозные отношения?

Судя по декларации за 2018 год, сам Андрей Юраш не владеет фабриками-заводами-пароходами. Так, на главного по религии оформлены только два земельных участка — 12 соток в Лозино (Яворовский район Львовской области) и 50 % (или 5,81 сотки) во Львове (еще 5,81 сотки владеет его супруга Диана Ивановна Юраш). Также Диане Юраш принадлежат 10 соток в Городке (Городоцкий район Львовской области), о чем Андрей Юраш открыто написал в декларации.

Честно говоря, негусто. Да и вообще, видимо, семье Юраша не всегда хватает на жизнь. Потому что в судебном реестре Юраш Андрей Васильевич, Юраш Диана Ивановна, а также их двое детей присутствует в качестве злостных неплательщиков за коммунальные услуги. В списке ответчиков присутствует также их сын Святослав Андреевич Юраш, который, летом 2019 года стал народным депутатом от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

27 сентября 2019 года Франковский районный суд Львова своем решением 465/5014/192-н/465/828/19 постановил взыскать с Андрея Юраша и Дианы Юраш задолженность за водоснабжение в сумме 1 115 гривен 74 копейки в пользу коммунального предприятия «Львовводоканал», а также как проигравшей стороне оплатить 192 гривны 10 копеек судебного сбора.

Впрочем, Андрея Юраша можно понять, потому что площадь его дома составляет ни много ни мало 327 квадратных метров. И записан особняк на Юраш Диану Ивановну, о чем Андрей Юраш как честный человек сообщил в своей декларации. Правда, Андрей Юраш не уточнил, что речь идет о памятнике архитектуры, известном как «Вилла Дембицкой» в престижном львовском районе Новый Свет. Особняк, построенный в 1903 году для Ванды Дембицкой, расположен во Львове на улице Коновальца, 81.

«Вилла Дембицкой», оформленная на Диану Юраш, является памятником архитектуры местного значения № 2638-м

Для сравнения, особняк примерно такой же площади, расположенный по соседству на улице Коновальца, сейчас продается за 1 миллион 290 тысяч долларов.

Действительно, только представьте себе, сколько каждый месяц уходит на коммунальные услуги для особняка площадью 327 кв.м.! Тут и не захочешь, а залезешь в долги. Что самое интересное, Диана Юраш стала собственницей «Виллы Дембицкой» по договору дарения от 21 июня 2017 года. Хотя, если разобраться, что здесь такого? Может, например, муж подарить особняк своей жене! Конечно, может! С другой стороны, если муж работает на государственной службе, то могут возникнуть нехорошие вопросы, откуда у него деньги, чтобы купить особняк, стоящий минимум миллион долларов?! Впрочем, речь может идти о банальной схеме уклонения от налогов, когда передачу особняка оформили как подарок. А деньги передали наличными, потому что, если «засветить» миллион долларов, то возникнут закономерные вопросы, откуда семья Юраш взяла такие деньги?!

Впрочем, в биографии Андрея Юраша уже была история о миллионе. В начале 2000-х годов католический Фонд Святого Христофора из Нидерландов загорелся идеей создать во Львове приют для реабилитации детей с особыми потребностями. Дело благое, поэтому к реализации проекта подключилась Украинская греко-католическая церковь. Голландцы создали филиал под названием «Фонд Святого Христофора для дітей, що потребують особливої опіки у Львові». УКГЦ выделила в пгт. Брюховичи несколько помещений площадью 2 200 кв.м., а руководители фонда из Нидерландов вложили в создание приюта более миллиона евро. Руководителем украинского филиала Фонда Святого Христофора до сентября 2010 года являлся Андрей Васильевич Юраш, о чем свидетельствуют государственные реестры.

Андрей Юраш был руководителем скандального Фонда Святого Христофора, который так и не построил приют для детей-инвалидов. В конце концов, когда терпение лопнуло, в 2013 году УКГЦ через суд расторгла отношения с Фондом и вернула себе свои помещения в пгт. Брюховичи.

Для понимания, кто сегодня отвечает за религиозные дела в Украине, также нужно напомнить, что Андрей Юраш — выходец из среды грантовых структур, где всегда были высокая коррупция и воровство. Отчеты фонда «Возрождение» Джорджа Сороса пестрят фамилиями Андрея Юраша и Дианы Юраш, получивших сотни тысяч долларов на свои проекты. В принципе, грантоеды всегда воруют одинаково — один или несколько человек оформляются как физические лица-предприниматели (ФОПы) — они проходят по договорам на оказание услуг как подрядчики — получают деньги — обналичивают — забирают себе процент, а 80-95 % отдают наверх «старшим товарищам».

В общем, Андрей Юраш представляет собой типичный пример сторонника Порошенко, с которым они вместе уничтожали единственную независимую украинскую церковь в лице Киевского патриархата под руководством Блаженнейшего Филарета. На словах сторонники Порошенко говорят правильные вещи и апеллируют к высоким идеалам, а вот на деле за многими из них тянется коррупционный шлейф. И вот эта коррупционная история подрывает любое доверие к пафосным речам.