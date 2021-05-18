Наказание за ложь в декларациях: как депутаты хотят избежать ответственности

В октябре 2020 года судьи Конституционного суда Украины признали неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. В частности, они отменили полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по декларированию и проверке доходов и имущества должностных лиц, а также норму об уголовной ответственности за недекларирование. Последствия этого решения дают о себе знать до сих пор.

В декабре прошлого года депутаты проголосовали закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях, но его раскритиковали из-за мягкого наказания для нарушителей. Сейчас чиновников невозможно подвергнуть заключению за ложь в декларации. Нарушителю, солгавшему на более чем 9 млн грн, светит максимум ограничение свободы, то есть фактически общежитие.

Президент Зеленский в январе 2021-го подал в ВР законопроект, предусматривающий усиление наказания за ложь в декларации, включительно с возвращением лишения свободы за преступление. В нем предлагается установить порог в 4,5 млн грн, свыше которого чиновнику угрожает тюрьма.

Недавно Венецианская комиссия поддержала январский законопроект президента, внеся предложение для его усиления: обязать должностных лиц повторно подать декларации за 2020 год или подтвердить достоверность ранее поданных деклараций.

Но, судя по большинству поданных депутатами к проекту закона поправок, они не настроены усиливать наказание за ложь в декларации. К документу на полторы страницы нардепы подали почти 70 поправок. Многие из них не только направлены на выхолащивание президентского законопроекта, но и могут сделать в принципе невозможным эффективный контроль над доходами и имуществом должностных лиц.

Задача — избежать тюрьмы

Подавляющее большинство поданных депутатских поправок касается того, какое наказание должно быть за недостоверное декларирование.

Нардепы из группы «За майбутнє» и «Довіра», а также Григорий Мамка от ОПЗЖ, Сергей Власенко из «Батьківщини» подали разные поправки, с помощью которых пытаются избежать введения наказания в виде заключения.

Нардепы из группы «Довіра» и от «Слуги народа» предлагают очередной обман: «усилить» наказание за недекларирование не лишением свободы, а только арестом. Если лишение свободы президент предложил установить сроком до двух лет, то арест будет угрожать не более чем на шесть месяцев. Фактически, согласно Уголовному кодексу, арест считается даже более мягким наказанием по сравнению с ограничением свободы.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков предлагает сохранить порог расхождений в 9 млн грн для наступления более жесткого наказания за недекларирование, включительно с возможностью присудить лишение свободы. В то время как Владимир Зеленский хочет, чтобы уголовная ответственность наступала за ложь на 4,5 млн грн, представители группы «Довіра» и «слуги народа» хотят поднять эту сумму до уровня в 6,8 млн. Очевидно, предложенные депутатами пороги являются слишком высокими и не соответствуют украинским реалиям: при таком их уровне легко можно будет утаить трехкомнатную квартиру на Печерске в Киеве стоимостью 220 тыс. долл. и не сесть в тюрьму.

Часть нардепов подали поправки, которые предлагают не включать связанные с декларированием уголовные правонарушения в перечень коррупционных. В то время как включение недекларирования в коррупционные правонарушения не позволит избежать уголовной ответственности, например, в связи с передачей лица на поруки, освобождением от наказания с испытанием или без него и т.п. Даже Венецианская комиссия поддержала такое решение, указав, что законодатель может ассоциировать эти правонарушения с феноменом коррупции, применяя особые правила к ним.

Новый образ утаивания имущества

Нардепы в своих поправках решили не ограничиваться вопросами усиления ответственности за недекларирование и существенно вышли за пределы первоначального законопроекта, предлагая изменить подход к декларированию имущества членов семьи.

Сейчас, если член семьи декларанта не хочет предоставлять какую-либо информацию, то само должностное лицо должно указать в декларации всю известную ему информацию, а относительно отсутствующих сведений — указать, что член семьи отказался их предоставить.

Нардепы от «Слуги народа» и группы «За майбутнє» хотят предусмотреть декларирование только той информации об активах члена семьи, о которых он или она сами предоставили сведения.

Более того, эти же нардепы требуют непосредственно в новых статьях Уголовного кодекса указать, что ответственность наступает за недекларирование «известной субъекту декларирования информации». Обосновывают это изменение депутаты тем, что действующий состав правонарушения «содержит элемент субъективности» и делает декларанта зависимым от «воли третьих лиц», которые могут отказаться от предоставления информации, предоставить ее в неполном объеме или неточно и не будут нести за это какую-либо ответственность, тогда как ответственность вроде бы наступит для декларанта.

Но для привлечения должностного лица к уголовной ответственности за недекларирование сторона обвинения должна вне разумного сомнения доказать, что должностное лицо не указало определенные активы преднамеренно, то есть именно декларанту было известно о собственности, владении или пользовании членом семьи определенным активом. Обвинение должно сделать это, основываясь на надлежащих и допустимых доказательствах, а не на собственных предположениях.

Эта группа поправок фактически создает дыру в системе декларирования, ведь декларанты всегда смогут апеллировать к тому, что определенные активы членов семьи отсутствуют в декларации именно из-за того, что им не предоставили информацию об активах или определенная информация об активах якобы была неизвестна самому декларанту.

Убить проверку деклараций

Если будет учтена еще одна поправка нардепов, то это может поставить крест на осуществлении контроля и проверки деклараций. Нардепы предлагают установить, что при принятии решения НАПК по результатам контроля и проверки деклараций какие-либо несогласования или неточности, выявленные в них, трактуются в пользу декларантов.

К чему это приведет на практике?

Можно даже не мечтать об эффективной автоматизированной проверке деклараций, ведь она фактически и имеет целью устанавливать несоответствия в декларации, требующие более тщательного изучения ради выявления возможных недостоверных сведений. С такой нормой будет непонятно, где «несоответствие», а где «несогласование» или «неточность» в декларации, которую надо толковать в пользу должностного лица. Любое несоответствие можно будет требовать трактовать именно в пользу декларанта, и по этой причине какого-то более тщательного изучения декларации в пределах полной проверки даже не будет.

Таким же образом может быть нивелирован контроль правильности и полноты заполнения деклараций, не позволяющий декларанту подать декларацию, пока в ней не будут устранены все несогласования или заполнены все обязательные поля.

В пределах полной проверки путем установления существенных несогласований в декларации НАПК может прийти к выводу о наличии признаков недостоверного декларирования, необоснованности активов или незаконного обогащения. Но если существенные несогласования будут толковаться в пользу декларанта, то о каких выявленных правонарушениях может идти речь?

Игнорировать «Венецианку»?

Недавно Венецианская комиссия положительно оценила законопроект Зеленского, ограничившись общим советом по укреплению антикоррупционных институтов и механизмов, а также советом по применению усиленного наказания еще к декларациям за 2020 год. Ведь депутаты всячески пытались успеть подать декларации, пока за ложь в них не предусмотрено лишение свободы.

И одна из поправок от нардепа Ярослава Юрчишина позволяет воплотить идею Венецианской комиссии, обязывая некоторых нынешних высоких должностных лиц подать декларацию за прошлый год заново. Если ее учесть после незначительной доработки в части перечня лиц, обязанных повторно подать декларацию, то это позволит усилить этот законопроект, применить большее наказание уже к декларациям за прошлый год и воплотить предложение «Венецианки».

Обещаний о готовности поддержать усиленное наказание за недекларирование, включительно с возможностью лишения свободы за такие действия, от депутатов прозвучало много. Понять, были ли искренними эти обещания или же это вновь было попыткой ввести в заблуждение избирателей, можно будет после заседания профильного парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Оно состоится 19 мая, и на нем будут рассматривать поданные депутатами поправки.

Если будут учтены поправки на ослабление законопроекта или даже нивелирование института декларирования и игнорирование поправки о повторной подаче деклараций за 2020 год, то это будет означать, что депутатам абсолютно безразличны инициатива Зеленского, мнение Венецианской комиссии, призывы общественности и международных партнеров.

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