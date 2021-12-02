Новая «Росукрэнерго». Кто и как зарабатывает на электроэнергии из Беларуси

Пока украинцы обсуждают несуществующий переворот и красивые обещания с трибуны Рады, в стране появилось очередное «Росукрэнерго» — масштабная схема по поставкам в Украину белорусской электроэнергии, в которой замешано окружение Владимира Зеленского, а, возможно, и сам президент.

С ноября 2021 года Украина все активнее закупает белорусскую электроэнергию через недавно созданную (20 июля 2021 года) компанию «ТЕТ Груп» Виталия Бутенко — это бывший директор ДТЭК Рината Ахметова. Но электроэнергия приобретается не напрямую, а через компанию-прокладку под названием «Вектор Энерджи» (Vector Energy Innovation FZCO), которая зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах. Директором этой компании указан Тарьям Матар Мохамед Тарьям. Это — номинальный директор, который также является учредителем Industrial Innovation Group и ряда других компаний в Украине, работающих на мощностях скандального ЕДАПС.

Факт такого сотрудничества и такой схемы покупки подтверждается договором на закупку электроэнергии, который есть в распоряжении редакции. При этом «Белэнерго» поставляет электроэнергию из Беларуси для «ТЕТ Групп» по 59 долларов за мегаватт. Это входящая цена электричества в «Арабские Эмираты». В Украину из «Эмиратов» электричество продается по 100 дол за мегаватт. На украинской компании из этих 41 долларов светится 1 доллар (просто чтобы что-то показывать). А 40 долларов остается на счету арабского офшора.

Итого: купили в «Эмиратах» за 100 дол, заплатили с этого акциз и пошлину, продали в Украину за 2 619,26 грн. (Это базовый индекс РДН — рынка на сутки наперед). Получается, что в Украине электроэнергия покупается-продается в ноль. Если проанализировать по состоянию на сегодня, то и вообще в минус.

Еще раз коротко:

Цена «Белэнерго» за 1 мВт — 59 долларов.

Цена «Вектор» для «ТЕТ груп» — 100 долларов. Это входящая цена, к которой добавляем акциз 3,2% и пошлину 2,2%.

Цена продажи «ТЕТ Групп» в Украине — цена РДН. Цена РДН (базовая) публикуется на сайте Оператора рынка. Средняя цена РДН за ноябрь составляла 2875 грн за 1 мВт.

То есть при входящей цене в 100 долларов в Украине прибыли нет, все осталось в офшоре.

Так же интересно, как происходит оплата по сделкам. На последней странице договора указан банк украинского покупателя МТБ — это банк из Одессы. Получается, что ежедневно банк выпускает на офшор сумму 1,5 млн $ на покупку электроэнергии. А как же финмониторинг?

Каким образом стала возможна существование такой схемы, до боли напоминающей скандальное «Росукрэнерго»? Разгадка может быть только в ее участниках.

Industrial Innovation Group и ЕДАПС — это полукриминальный бизнесмен Юрий Сидоренко, которому, конечно же, никто бы не позволил сесть на такой «жирный» поток. Но тут стоит вспомнить, что к Industrial Innovation Group имеет непосредственное отношение нынешний глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Зеркало недели» писало в свое время о том, как Арахамия с самого начала своей карьеры в «Слуге народа» лоббировал проекты IIG, по сути пытаясь возродить с таким трудом ликвидированный ранее ЕДАПС.

Однако масштаб схемы говорит о том, что ее конечным бенефициаром не может быть один Арахамия. Потенциальные сотни миллионов долларов прибыли — это не его уровень. Скорее всего, здесь замешано высшее руководство страны — Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, а возможно и сам Владимир Зеленский. Также схема не смогла бы существовать без разрешения Александра Лукашенко. В чем его интерес — это уже вопрос не просто про коррупцию, а вопрос национальной безопасности.