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НАБУ разрешило Омеляну выезжать за границу

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НАБУ разрешило Омеляну выезжать за границу

Подозреваемый в незаконном обогащении министр инфраструктуры Владимир Омелян получил от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разрешение для выезда за границу. Об этом в комментарии РБК-Украина  рассказал адвокат Александр Лысак.

В частности, министру вернули паспорт для заграничной рабочей командировки.

«Во исполнение решения суда паспорта были сданы детективу. Но потом написали заявление, о том что у Омеляна командировка. Детектив рассмотрел заявление и согласовал выезд министра за пределы Украины. Поэтому он предоставил паспорт для выезда», — сообщил Лысак.

По его словам, у министра инфраструктуры только два паспорта — для выезда за границу и дипломатический. Загранпаспорт Омеляна сейчас находится в НАБУ.

«Для этой командировки министр воспользовался дипломатическим паспортом. По приезду этот паспорт нужно будет снова вернуть. А в случае очередной командировки будем снова обращаться к НАБУ с таким заявлением. Командировка Владимира Омеляна планируется в воскресенье (16 сентября — ред.), а возвращение в Украину — во вторник, если я не ошибаюсь», — добавил Лысак.

По его словам, это командировка в европейские страны.

Напомним, НАБУ вызывает Омеляна на допрос 19 сентября по делу в незаконном обогащении минстра.

«Допрос назначен на среду в НАБУ. Предложили предоставить показания примерно в 17:00 в качестве подозреваемого в его деле», — сообщил Лысак.

По данным адвоката, НАБУ уже не впервые вызвало Омеляна на допрос.

«Первый допрос по этому же делу состоялся или в 2017 году, или в начале 2018. Точно не помню. Тогда он был вызван на допрос в НАБУ еще в качестве свидетеля. Он дал развернутые показания. Они говорят, тогда он был свидетель, а теперь подозреваемый», — добавил он.

Напомним, Владимира Омеляна подозревают в незаконном обогащении. В пятницу, 14 сентября Соломенский районный суд Киева рассмотрел меру пресечения в отношении подозреваемого и решил отдать его на поруки.

 

НАБУ, допрос, Владимир Омелян
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