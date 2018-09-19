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Трамп ввел новые торговые пошлины против Китая на $200 млрд
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Трамп ввел новые торговые пошлины против Китая на $200 млрд

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США освободили от пошлин производимую в Китае продукцию Apple

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США освободили от пошлин производимую в Китае продукцию Apple

Правительство США освободило компанию Apple от пошлин на производимые в Китае «умные» часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods на фоне введения новых сборов на китайскую продукцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Руководство Apple ранее в сентябре предупредило администрацию президента США Дональда Трампа о том, что новый этап введения пошлин может нанести серьезный ущерб компании. Большая часть его гаджетов производится в Китае, и после вступления в силу ограничительных мер на китайский импорт пошлина на новые модели Apple Watch и AirPods должна была вырасти со $115 до $126. В компании заявили, что это приведет к росту стоимости продукции Apple.

В ответ на просьбы компании смягчить меры по отношению к ее продуктам Трамп ответил, что она может избежать повышения цены на свою продукцию и сократить издержки на пошлины «до нуля», переведя производство из Китая в США.

Нааомним, что Трамп 18 сентября объявил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд. Они начнут действовать 24 сентября. С 2019 года сборы с этих товаров вырастут до 25%. Китай решил ответить пошлинами на товары из США на $60 млрд, установив тарифную ставку в 5% и 10%.

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В Китае Apple непосредственно нанимает 10 тыс. работников, кроме того, компания обеспечивает работой еще 3 млн китайцев. В США штат компании насчитывает 80 тыс. человек и еще около 2 млн человек зависят от технологического гиганта по всей производственной цепочке.

Apple, Китай, пошлины
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