В России пригрозили Украине ответными санкциями

Москва пока не сформулировала ответ на новые антироссийские санкции Украины, однако такие решения всегда основываются на принципе взаимности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока каких-либо мер ответных в отношении Украины не сформулировано, — подчеркнул он. — Но я еще раз могу сказать, что, безусловно, мы исходим из принципа взаимности и мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам».

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины совместно с министерством экономического развития ввели сегодня санкции против ряда российских транспортных компаний, заключивших контракты с так называемыми ДНР и ЛНР.