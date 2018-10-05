Samsung ожидает по итогам квартала рекордную прибыль

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводников, прогнозирует повышение операционной прибыли в третьем квартале на 20% в годовом выражении.

Таким образом, она достигнет рекордных для компании 17,5 трлн вон против 14,53 трлн вон в июле-сентябре прошлого года. Выручка, как ожидается, вырастет до 65 трлн вон по сравнению с 62 трлн вон годом ранее.

Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем предполагают, что Samsung получит за минувший квартал операционную прибыль на уровне 17,1 трлн вон при выручке в 65,1 трлн вон.

Предыдущий рекорд прибыли был установлен в январе-марте 2018 года и составлял 15,64 трлн вон.

Samsung обнародует окончательную квартальную отчетность позднее в этом месяце.