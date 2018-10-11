Стало известно, как готовят провокации против неугодных политиков в Украине

Сегодня в Украине появился новый «журналист-расследователь», и по совместительству брат-близнец бизнес-тренера из Челябинска, который выяснил всю правду про Евгения Мураева.

Об этом в своем блоге на «Корреспондент.net» заявил эксперт Михаил Мищишин .

«На Фейсбуке и сайте site.ua вышел материал, в котором со ссылкой на достоверные источники обвиняют одного известного политика в организации покушений на хулиганов из некоей организации С14. Фото ее автора некоего Александра Гуторчака принадлежит Артему Алексееву, бизнес-тренеру из Челябинска (РФ). Неизвестные просто украли его фото и выдали за какого-то украинского журналиста, никому не известного», — пишет журналист.

Михаил подчеркнул, что новоиспеченный журналист сразу же стал популярным, за ним моментально начали следить сторонники Корчинского. И не просто следить, а еще и делиться его «профессиональными расследованиями».

«Складывается впечатление, что подобные публикации призваны оправдать готовящиеся нападения политически озабоченных недорослей на неугодных политиков в Украине. Если бы подозрения имели бы под собой какие-то основания, наверное, их авторам не надо было бы распространять их под чужим и не принадлежащим им именем», — констатировал Мищишин.

По мнению блогера, есть только одна причина, почему этот материал опубликовали, используя чужое фото: «автору просто стыдно распространять подобную ложь на фоне своего собственного изображения».