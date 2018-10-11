Стало известно, как готовят провокации против неугодных политиков в Украине

Сегодня в Украине появился новый «журналист-расследователь», и по совместительству брат-близнец бизнес-тренера из Челябинска, который выяснил всю правду про Евгения Мураева.
Об этом в своем блоге на «Корреспондент.net» заявил эксперт Михаил Мищишин .
«На Фейсбуке и сайте site.ua вышел материал, в котором со ссылкой на достоверные источники обвиняют одного известного политика в организации покушений на хулиганов из некоей организации С14. Фото ее автора некоего Александра Гуторчака принадлежит Артему Алексееву, бизнес-тренеру из Челябинска (РФ). Неизвестные просто украли его фото и выдали за какого-то украинского журналиста, никому не известного», — пишет журналист.
Михаил подчеркнул, что новоиспеченный журналист сразу же стал популярным, за ним моментально начали следить сторонники Корчинского. И не просто следить, а еще и делиться его «профессиональными расследованиями».
«Складывается впечатление, что подобные публикации призваны оправдать готовящиеся нападения политически озабоченных недорослей на неугодных политиков в Украине. Если бы подозрения имели бы под собой какие-то основания, наверное, их авторам не надо было бы распространять их под чужим и не принадлежащим им именем», — констатировал Мищишин.
По мнению блогера, есть только одна причина, почему этот материал опубликовали, используя чужое фото: «автору просто стыдно распространять подобную ложь на фоне своего собственного изображения».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016