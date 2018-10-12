Митрополит Павел просит верующих 14 октября прийти в Лавру на весь день

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел попросил верующих придти в Лавру 14 октября и молитвой поддержать обитель в праздник Покровы Божией Матери.
«Прийти в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и молитвенно поддержать обитель в праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) пригласил верующих ее наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел», — сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) в пятницу.
Согласно сообщению, речь идет об участии в праздничной литургии в одном из храмов Лавры.
Митрополит Павел также просит верующих по возможности быть в Лавре в течение всего дня 14 октября.
«По желанию и по возможности вы можете прийти помолиться», — обратился владыка Павел к верующим.
14 октября, в День Покровы Божией Матери в стране празднуется День защитника Украины. В это день запланирован ряд праздничных мероприятий с участием президента Украины.
Кроме того, ряд националистических партий и организаций подали заявки на проведение своих акций в центре Киева.
18 сентября на YouTube канале Лавры митрополит Павел сообщил, что в адрес Киево-Печерской лавры поступают угрозы. «Сейчас звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь — т. н. „московских центров“. Почему „московских“, а не „Христовых“?», — сказал митрополит.
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