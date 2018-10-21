На Тайване сошел с рельс поезд – десятки погибших и раненых

По меньшей мере 17 человек погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда на Тайване. Как сообщило Центральное новостное агентство Тайваня, еще до 40 человек могут быть заблокированы в перевернувшихся вагонах.
По данным агентства, по меньшей мере 30 человек, в том числе машинист, получили ранения. Указывается, что в составе находилось восемь вагонов, из которых пять перевернулись. Согласно распространенным с места аварии видеокадрам, несколько вагонов лежат на боку, другие накренены.
Экстренные службы продолжают направлять людей в близлежащие медицинские учреждения.
Чрезвычайное происшествие случилось в 16:50 по местному времени (11:50 по Киеву) в районе города Илань.
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