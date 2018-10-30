Тимошенко обещает усилить санкции против РФ

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет о необходимости усилить санкции в отношении РФ. Это, по ее мнению, должно привести к полному освобождению оккупированный территорий Украины.

«Украинский народ не готов десятилетиями ждать падения новой берлинской стены, поэтому наш 4-й шаг к миру — это реальное усиление санкций, которые действуют по отношению к российским предприятиям, а также российской верхушке », - заявила ЮлияТимошенко в ходе форума «Новый курс Украины» во вторник в Киеве.

По ее словам, санкции, безусловно, необходимы и действуют, «но их в этом аспекте, в этом контексте недостаточно». «Именно поэтому мы считаем, что вся политика санкций должна быть усилена и нацелена на принуждение к полному освобождению территорий Украины и установлению мира», — сказала политик.

Юлия имошенко также отметила, что курс усиления санкций против РФ несовместим со строительством газопровода «Северный поток-2».