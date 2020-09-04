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США надеются убедить Лукашенко уйти добровольно

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США надеются убедить Лукашенко уйти добровольно

Белорусского лидера Александра Лукашенко надо попытаться убедить в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Такое мнение высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy.

«Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо», — утверждает Гилмор.

Он сказал, что по-прежнему «глубоко обеспокоен» возможным вмешательством России в Беларуси с целью оказать поддержку Лукашенко.

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае «открытого силового вмешательства» России в ситуацию в Беларуси. По его версии, ОБСЕ является «естественным посредником» между белорусскими властями и оппозицией.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз следом за Соединенными Штатами все больше и больше следует путем «нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления в международных делах».

США, Беларусь, Александр Лукашенко
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