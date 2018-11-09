Задержанный в Австрии экс-полковник признался, что работал на Россию

Задержанный полковник австрийской армии, который с 1990-х годов работал на российскую военную разведку ГРУ, признался в шпионской деятельности против Австрии в пользу России. Об этом пишет Die Presse.
За 70-летним шпионом из Зальцбурга следили после того, как австрийская сторона несколько недель назад получила информацию от иностранной спецслужбы. После того как задержанному предоставили доказательства его шпионской деятельности, он во всем признался: «Он полностью признал свою вину и соглашается со всем».
«Изъятые документы свидетельствуют, что полковник пытался еще в 2006 году оставить шпионскую деятельность — но русская служба этого не позволила», — говорится в материале Kronen Zeitung.
По данным издания, мужчина, осуществляя неприметную деятельность на одной из руководящих должностей в австрийской армии, каждые две недели контактировал со своим российским связным «Юрием». Задания он получал через радиоприемник, для передачи своих донесений использовал письма с тайнописью, а также передавал информацию русским непосредственно с помощью спутниковой связи.
Эти сведения касались воздушных сил Австрии, артиллерийских систем и брифингов. Незадолго до своего провала шпион сообщал о миграционной ситуации в Австрии, а также составил подробную оценку личностей ряда высокопоставленных офицеров австрийской армии. За свою деятельность он получил от русских 300 тыс. евро.
Отмечается, что в Москве узнали о возможном разоблачении их агента, после чего дали ему указание уничтожить все материалы, которые могут его скомпрометировать. Впрочем, шпион уже находился под наблюдением и ему не удалось этого сделать. У него конфисковали, кроме предоставленных россиянами средств связи, ноутбуки, исследование содержания которых продолжается.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016