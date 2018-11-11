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МИД Украины снова подчеркнул, что «выборы» в ЛДНР не признает ни Украина, ни мир

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МИД Украины снова подчеркнул, что «выборы» в ЛДНР не признает ни Украина, ни мир

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями Российской Федерации по проведению 11 ноября псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, сообщила пресс-служба МИД.

«Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового „голосования“ на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Одновременно, Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним», — говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве также отметили, что результаты этих псевдовыборов не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

«Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ», — сказано в заявлении.

В МИД выразили возмущение, что РФ проигнорировала четкую позицию международного сообщества, которое осудило организацию фейковых выборов и призвало к их отмене.

«Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса», — говорится в заявлении.

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Кроме того в ведомстве призывают международное сообщество усилить политическое и экономическое давления на Кремль, а также внедрить новые санкции против государства-агрессора и лиц, принимавших непосредственное участие в организации этих бутафорских «выборов».

выборы, ЛДНР, отношения с Россией
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