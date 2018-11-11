В ДНР и ЛНР рапортуют о рекордной явке

Явка на «выборах» главы и членов Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по состоянию на 13:00 по Киеву составила 65,9%. Об этом заявила в воскресенье журналистам «председатель ЦИК ДНР» Ольга Позднякова, которую цитируют российские СМИ.

«Явка избирателей по состоянию на 14:00 составила 65,9%», — сказала она.

В непризнанной ЛНР явка ниже, но тоже довольно высока.

«На 13:00 явка составила 56,5%», — сообщила «председатель ЦИК ЛНР» Елена Кравченко.

Напомним, что на Донбассе в воскресенье проходят выборы глав так называемых ДНР и ЛНР, а также депутатов их однопалатных «парламентов» — Народных советов. За этими выборами не наблюдают международные наблюдатели и они непризнанны никем в мире.