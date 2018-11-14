В АП отказываются показать копию соглашения с Константинополем

Администрация президента не может предоставить копию соглашения между Украиной и Вселенским патриархатом, подписанного 3 ноября, в стандартные сроки, определенные законом о доступе к публичной информации — 5 рабочих дней. Об этом говорится в ответе АП на запрос, сообщает «Доступ к правде».
«На основании ч. 4 ст. 20 закона „О доступе к публичной информации“ Администрацией президента принято решение о продлении срока рассмотрения запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления», — говорится в ответе.
Отмечается, что ч.4 ст. 20 вышеупомянутого закона действительно предусматривает право распорядителя продлевать срок рассмотрения запроса с 5 до 20 рабочих дней с обоснованием необходимости такого продления.
В частности, в законе указано, что продлить срок рассмотрения запроса могут тогда, когда запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных.
В то же время в Администрации президента не уточнили, какая именно из двух предусмотренных в законе причин стала основанием для отсрочки предоставления копии документа.
Напомним, 3 ноября Порошенко с Варфоломеем подписали соглашение о сотрудничестве в создании церкви. О чем именно договорились — до сих пор неизвестно.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016