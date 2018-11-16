Суд оставил в силе арест счетов киевского метро

12 ноября Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу коммунального предприятия «Киевский метрополитен» и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 22.08.2018 (в деле № 910/8397/16), которым предприятию также было отказано в удовлетворении жалобы на постановление госисполнителя об аресте средств КП «Киевский метрополитен» в пределах суммы 1,83 млрд. грн, находящихся во всех кассах предприятия и поступающих ему (было определено, что соответствующие средства должны зачисляться на депозитный счет Минюста или в один из коммерческих банков).

Арест наложен в рамках исполнительного производства (№ 55700556), по которому с метрополитена взимается 1,83 мдрд. грн долга в пользу ООО «Укррослизинг» (в сентябре эта структура была переименована в ООО «Австро-Венгерская Лизинговая Компания»).

В конце января 2017 года Киевский апелляционный хозсуд постановил взыскать с КП «Киевский метрополитен» в пользу ООО «Укррослизинг» 1,97 млрд. грн задолженности по договору финансовых лизинговых услуг, согласно которому фирма в 2009 году передала метрополитену в пользование 40 главных и 60 промежуточных вагонов. Тогда суд постановил, что столичный метрополитен должен выплатить в т.ч. 366 млн грн долга по оплате стоимости части предмета лизинга; 112 млн грн — долг по оплате процентов за пользование предметом лизинга; 229 млн грн — инфляционные потери; 1,19 млрд. грн — коэффициент корректировки.

Как сообщалось, накануне подписания соглашений с метрополитеном в 2008 году «Укррослизинг» перешел в собственность кипрской «Impofirm Consulting Limited», близкой к экс-регионалу Юрию Иванющенко.

Основателем «Укррослизинг» значится кипрская компания «Укррослизинг Сайпрус Лимитед», бенефициаром которой указан Уве Кристиан Ешнер из Вены. По данным «Youcontrol», до него бенефициаром компании с 2017 года был российско-украинский бизнесмен Павел Фукс, который начал скупать активы в Украине после смены власти.

Напомним, с июля 2018 стоимость проезда в киевском метрополитене выросла с 5 до 8 гривен за поездку.