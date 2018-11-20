«РАЗУМНАЯ СИЛА» призывает Гриценко перестать спекулировать на теме Донбасса (ВИДЕО)

Заместитель председателя политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Савченко обратился к лидеру партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко с предложением поддержать Народную декларацию о мире. Об этом говорится в видеоблоге, размещенном на YouTube-канале партии.

«Я обращаюсь к Анатолию Степановичу Гриценко как к политику, который претендует в будущем на самое высокое место – президента Украины. Анатолий Степанович, если Вы действительно так переживаете за народ Донбасса, хотя туда ни разу не ездили, если Вы действительно переживаете за то, как там живут граждане, начните не с разговоров о том, что породило этот конфликт, а начните з подписания декларации о мире. Рассмотрите эту декларацию (Народную декларацию о мире – ред.), за которою уже отдали подписи более 500 тыс. граждан Украины. Посмотрите на нее, проникнитесь и подпишите!» – заявил А. Савченко.

Он добавил, что большинство политиков занимаются популизмом и манипуляциями вокруг вопросов достижения мира в стране. «Нынешнее политики часто поднимают вопросы Донбасса: якобы их беспокоит судьба граждан, которые живут там, якобы их беспокоит будущее этих людей, их проблемы, которые сегодня возникают у граждан, проживающих на неподконтрольной территории или на территории, где сейчас происходит конфликт. На самом деле все это неправда, все это ложь», – добавил политик.

По словам Александра Савченко, действующим политикам проблемы народа не интересны, им нужен только дополнительный голос на выборах: «Их (политиков – ред.) совершенно не интересует как живут люди на территории Донбасса, они туда не приезжают, они не смотрят им в глаза. Им (политикам – ред.) эти люди не нужны, не нужны потому что у них случилась беда – война… Для нынешних политиков проблемы не интересны, им нужен только голос, который Вы способны положить корзину за их приход к власти».

Напомним, что с предложением оставить подпись под Народной декларацией о мире и перестать спекулировать на теме восстановления мира на Донбассе заместитель Председателя политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Савченко обращался к лидеру Радикальной партии.

Ранее также сообщалось, что в сентябре этого года партией «РАЗУМНАЯ СИЛА» была инициирована Народная декларация о мире. Документ поддержали уже более 400 тысяч граждан по всей Украине, в том числе и на неподконтрольных территориях. Подписная кампания активно продолжается.

19 ноября текущего года стартовал процесс выдвижения кандидатов на местные выборы, которые пройдут 23 декабря 2018 года. Политическая партия «РАЗУМНАЯ СИЛА» стала одним из 47 участников.