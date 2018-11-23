В Великобритании опубликовали новые записи с подозреваемыми в Солсбери

Скотланд-Ярд на своем сайте опубликовал три видеозаписи, относящиеся к расследованию дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. На них видно двух мужчин, которые внешне напоминают Александра Петрова и Руслана Боширова.
На первом видео мужчины проходят через турникеты вокзала в Солсбери. На втором они идут по улице Уилтон, на третьем — по улице Фишертон. В пресс-релизе, который издал Скотланд-Ярд, утверждается, что видео было сделано 4 марта, в день отравления бывшего полковника ГРУ.
Также Скотланд-Ярд опубликовал фотографии флакона, в котором предположительно находилось отравляющее вещество «Новичок».
Британская полиция вновь обратилась с просьбой предоставить информацию всем, кто мог увидеть подозреваемых 2–4 марта на территории страны.
Напомним, что в сентябре британская полиция сообщила, что главными подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются офицеры российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Президент России Владимир Путин утверждал, что они являются гражданскими лицами.
В октябре The Insider и Bellingcat сообщили, что под именем Боширова скрывается Герой России полковник Анатолий Чепига, а под именем Петрова — Герой России военный врач Александр Мишкин.
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