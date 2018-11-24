Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов

Французская полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов, пытавшихся прорваться через оцепление в районе Елисейских поле в Париже, сообщают в субботу местные телеканалы.

В репортажах телеканалов видно, как «желтые жилеты» разобрали металлические леса одной из строек на Елисейских полях, демонтировали чугунные ограждения деревьев, повалили один из грузовиков, использовали для создания заграждения мебель с террас кафе. Спецмашины полиции, оснащенные мощными брандспойтами, быстро преодолели эти баррикады, находившиеся в центральной части Елисейских полей.

В настоящее время в центре Парижа собрались несколько тысяч демонстрантов, выступающих против повышения цен топливо. На них надеты светоотражающие жилеты, из-за которых манифестации получили название протестов «желтых жилетов».

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер ранее пообещал жесткий ответ полиции в случае беспорядков.

Массовые протесты во Франции против повышения цен на топливо начались в минувшую субботу. Согласно результатам опросов, более 80% французов хотят, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство отменили решение о планируемом повышении налогов на топливо.