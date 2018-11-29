The Washington Post: Трамп сменил Йеллен на посту главы ФРС из-за ее низкого роста

Президент США Дональд Трамп не стал продлевать еще на четыре года срок полномочий Джанет Йеллен на посту председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет функции центробанка, из-за ее низкого роста. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, Трамп всерьез рассматривал продление срока полномочий Йеллен, но был обеспокоен ее низким, по его мнению, ростом — 161,5 см. Издание подчеркивает, что разговор с ней произвел сильное впечатление на американского лидера. При этом советники рекомендовали ему выдвинуть другую кандидатуру на пост ЦБ.

В свою очередь сам президент неоднократно говорил им, что 72-летняя Йеллен «не достаточно высокая, чтобы руководить ФРС», пишет The Washington Post. Он также постоянно спрашивал своих помощников, согласны ли те с его мнением.

В итоге Трамп выдвинул на пост главы финрегулятора кандидатуру 65-летнего Джерома Пауэлла, чей рост составляет примерно 180 см. Он возглавил учреждение в феврале нынешнего года. Однако в последние дни глава Белого дома все чаще стал подвергать критике его политику по постепенному повышению базовой процентной ставки.

Йеллен приступила к обязанностям председателя ФРС 3 февраля 2014 года, став первой женщиной во главе ЦБ. Она завершила начатую своим предшественником Беном Бернанке программу количественного смягчения (за счет эмиссии у банков, пенсионных фондов и иных частных компаний были скуплены активы на $4,5 трлн). Также при Йеллен в 2015 году ФРС впервые с 2008 года приняла решение о повышении ставки с околонулевых значений до 0,25-0,5%. Под руководством Йеллен ФРС США добилась снижения уровня безработицы до докризисного уровня (с 6,7 % в 2014 году до 4,2% в 2017 году).