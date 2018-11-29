Бюджет Киева в 2019 году составит 54,9 миллиарда гривен

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социальной защиты депутаты приняли к рассмотрению главную смету города на 2019 год. Как отмечают в пресс-службе Киевсовета, доходы столицы прогнозируются на уровне 54,9 миллиарда гривен. Из них 51,4 миллиарда — поступления в общий фонд бюджета города, 3,5 миллиарда гривен — специальный. Резервный фонд составляет 350 млн гривен или 0,68% расходов общего фонда.

«Источники поступления у нас традиционные. На первом месте — налоги на доходы физических лиц. Здесь прогнозируемая сумма составляет 20,8 миллиарда гривен. Сумма единого налога планируется на уровне 5,4 миллиарда. Плата за землю предварительно составит 5,1 миллиарда гривен. Акцизный налог — 1,8 миллиарда», — отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

В 2019 году с главной сметы страны будет полностью финансироваться первичное звено медицины. А государственная субвенция на отрасль образования увеличивается на 645 млн гривен.

Планируется, что расходная часть бюджета составит 54,9 миллиарда гривен.

Сообщается, что на развитие образования в 2019 году будет потрачено 15,3 миллиарда гривен. На содержание учреждений здравоохранения предусматривается 10,2 миллиарда. На отрасль «Соцзащита» в проекте бюджета предусмотрено 8,7 миллиарда гривен.

По жилищно-коммунального хозяйству — плановые расходы составляют 2,3 миллиарда гривен. На выполнение бюджетных программ «Содержание и развитие других объектов транспортной инфраструктуры» и «Содержание и развитие мостов/путепроводов» направят 2,1 миллиарда гривен. На обеспечение деятельности предприятий городского пассажирского транспорта — еще около миллиарда. На отрасль культуры предусмотрен почти миллиард гривен и чуть более полмиллиарда — на физическую культуру и спорт.