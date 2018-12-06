Франкфуртская биржа упала за день на 3%, показав худший результат за два года

Главный индекс Франкфуртской биржи DAX, охватывающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, из-за опасения обострения торгового конфликта между США и Китаем упал в четверг примерно на 3% (в моменте падение составляло 3,48%), и достиг 1085420 пункта, что является наихудшим показателем, начиная с декабря 2016 года.
Как пишет издание Spiegel, обвалу во многом способствовало задержание финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану.
«Наряду с беспокойством относительно Brexit и перспективой того, что Тереза Мэй в ближайший вторник, с высокой долей вероятности, столкнется в британском парламенте с политическим Ватерлоо, надежды на „перемирие“ между США и Китаем в торговом конфликте превращаются в пыль», — констатировал Йенс Клат, эксперт германской компании JK Trading.
Отметим, что паданием открылись и американские рынки. Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к 11:40 (18:40 по Киеву) рухнул на 671 пункт, или на 2,74% до отметки 24341. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 2,48%, или на 66 пунктов, до 2634, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 134 пункта, или на 1,85%, до 7026.
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