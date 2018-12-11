Из-за скандала с Huawei китайцы начинают бойкотировать американские товары

Напряженность в отношениях между Китаем и США вокруг ареста в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу грозит вылиться в акции протеста около их дипломатических представительств в китайской столице, а также в бойкот американских товаров.

Во вторник вокруг посольства Канады в Пекине появились усиленные мобильные группы полицейского спецназа. Полиция не разрешает прохожим останавливаться около дипломатической миссии и делать фотографии с видом на нее, сообщает ТАСС. Аналогичные меры принимаются и у посольства США.

«Нарастающая напряженность побуждает некоторые китайские фирмы и граждан к бойкоту американских товаров», — пишет во вторник пекинская газета Global Times. В качестве примера издание приводит заявление, которое опубликовала базирующаяся в Шэньчжэне на юге страны компания Menpad, занимающаяся выпуском различных «умных» устройств.

Компания объявила, что впредь «в знак поддержки Huawei» будет отдавать предпочтение чипам этого производителя, а также оплачивать своим сотрудникам 15% стоимости мобильных телефонов производства Huawei, которые они будут приобретать для личного пользования. Тех же сотрудников, кого застанут с мобильником Apple в руках, «будут наказывать» штрафом в размере рыночной стоимости американского телефона сотовой связи. Также Menpad зарекается покупать автомобили производства США.

Другая китайская компания — базирующаяся в провинции Сычуань Chengdu RYD — объявила о намерении заменить все свое оборудование на продукцию Huawei. Эта фирма также обещает субсидии своим работникам на покупки мобильных телефонов от Huawei.

«Мы всего лишь хотим показать наше чувство патриотизма и помочь процветанию нашего персонала», — пояснили корреспондентам китайской газеты эти меры в дирекции сычуаньской компании.

Движение за бойкот Apple набирает обороты и в китайских соцсетях, где все чаще появляются соответствующие посты.