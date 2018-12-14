На Собор новой церкви не пустят журналистов

Журналистов не пустят на территорию Софии Киевской 15 декабря, где в это время будет проходить объединительный Собор. Об этом сообщает группа «Томос 2018» в Facebook.
«По итогам работы подготовительного оргкомитета был определен формат проведения Собора, как закрытый. Поэтому представители СМИ не будут допускаться на территорию заповедника София Киевская и Софиевського Собора», — говорится в сообщении.
Также будет запрещена работа дронов в районе проведения Собора.
Администраторы группы сообщили «Украинской правде», что эту информацию получили от организаторов мероприятия.
Сообщается, что в начале Собора состоится трансляция совместной молитвы иерархов и приветственного слова.
«Сигнал выступлений получают все телеканалы, и он будет передан на экраны на Софиевской площади», — говорится в сообщении.
Для представителей медиа обещают обустроить специальную локацию-подиум для освещения событий вокруг объединительного Собора.
«Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет. Для выполнения своих обязанностей представители СМИ должны иметь при себе удостоверение и пройти рамки безопасности», — говорится в сообщении.
Ожидается, что после завершения Собора новый предстоятель должен выйти к людям и озвучить, что было на Соборе. Также на этот день запланировано несколько выступлений президента.
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