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ФК «Динамо» спрятало в оффшорах почти 400 млн. грн своих зарплат, - СМИ

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ФК «Динамо» спрятало в оффшорах почти 400 млн. грн своих зарплат, - СМИ

Налоговый скандал вокруг киевского ФК «Динамо» набирает обороты и происходящее внутри клуба уже вряд ли удастся скрыть от УЕФА. По данным расследования, «Динамо» годами уходит от налогообложения в Украине, используя с этой целью офшорные компании, пишут Комментарии. При этом есть подозрение, что до 2017 года и первые два месяца 2017 года финансирование клуба осуществилось через компанию Newport Management LTD (Кипр).

Фирма формально не имела отношение к клубу и во всех финансово-отчетных документах позиционировалась как «инвестор» «Динамо» (Киев). С этого офшора футболисты и тренерский штаб команды могли получать свои многотысячные (в долларах) заработные платы. В то же время в Украине гонорары игроков показывались в ГФС на уровне всего 15-20 тыс. грн. (меньше тысячи долларов США) и только с этих мизерных сумм собственники ФК «Динамо» Киев платили налоги.

По итогу, за 2017 год с заработных плат своих игроков «Динамо» уплатило в бюджет Украины: НДФЛ в размере 10 млн. грн, ЕСВ – в размере 12 млн. грн и военного сбора - 830 тыс. грн. Итого – 22,8 млн. грн. На сайте DynamoLeaks появились документы, красноречиво подтверждающие объемы недоплаченных «Динамо» в Украине налогов.

Согласно документам кипрского офшора, только за два месяца (январь и февраль) 2017 года Newport Management LTD выплатил динамовцам более 2 млн. долларов (1,5 млн.долл.+685тыс.евро + 4,3 тыс. фунтов стерлингов), что эквивалентно почти 65 000 000 грн.

Из них 1,3 млн. долларов и 645,7 тыс. евро составили заработные платы игроков (58 000 000 грн.), 145,8 тыс. долларов и 39,2 тыс. евро (более 5 250 000 грн) - зарплаты тренерского штаба, также 52,6 тыс. долларов и 4,3 тыс. фунтов стерлингов (порядка 1 650 500 грн) - заработная плата других сотрудников.

Таким образом, сумма такой «офшорной финансовой помощи» для выплаты зарплат за год ФК «Динамо» составляет около 390 млн. грн.

При этом, по данным расследования, с этих сумм НДФЛ, ЕСВ и военный сбор в бюджет страны «Динамо» не платило. «Зарплатным» налогом в размере 22, 8 млн. грн были обложены лишь «белые» гонорары игроков и сотрудников клуба в годовом размере 55,6 млн. грн.

Но реальная цифра заработков игроков «Динамо» выглядит примерно так: 55,6 млн. грн.+ 390 млн. грн. с оффшора = 445,6 млн. грн.

Следовательно, пишут журналисты, сумма недоплаченных в Украине налогов всего лишь за год и всего лишь с заработных плат может составлять примерно 183 млн. грн.

При этом значительная часть этих налогов была не уплачена собственниками «Динамо» в бюджет г. Киева, (по месту столичной регистрации ФК).

С началом 2017 года, в УЕФА к финансированию футбольных клубов выдвинули новые требования. Организация запретила спонсировать команды со стороны третьих лиц. Таким образом, пытаясь подстроиться под требования УЕФА, «Динамо» создало новый офшор - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD - теперь на 100% связанный с самим клубом, потому как основателем одноименной кипрской фирмы единолично выступил сам ФК «Динамо» Киев.

Теперь перед УЕФА собственники «бело-синих» отчитываются, что с офшора их «финансирует» не неизвестный спонсор, а они же самолично. Однако, такое положение дел и откровенная схема ухода от налогов жестко противоречит украинскому законодательству. Вместо того, чтобы «в белую» платить игроку в эквиваленте 10 -30 тыс. долларов заработной платы ежемесячно и облагать ее налогом, братья Суркисы платят только 15- 20 тыс. грн. Остальное же, есть подозрение, выплачивается по «кипрской» схеме.

Ситуация усугубляется еще и пристальным вниманием к финансовой дисциплине клубов со стороны все того же УЕФА. В организации не приемлют налоговых нарушений и за это начали штрафовать сами клубы. В этом году среди оштрафованных уже оказались ФК Казахстана, Албании и Сербии.

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При этом, УЕФА штрафует не только команды, но и национальные федерации футбола, которые предоставляют «не чистым на налоги» ФК аттестацию на сезон.

Таким образом, в свете новых документов, ФФУ будет иметь все основания не аттестовать «Динамо» на следующий сезон, если собственники клуба не исправят ситуацию, отмечает издание.

футбол, Динамо, офшоры
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