ФРС США снова повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Ожидалось, что ставка будет повышена до 2,25-2,5%. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали, что вероятность повышения на 25 базисных пунктов составляла 70,8%, а вероятность ее сохранения — 29,2%. Кроме того, 90 из 92 опрошенных агентством Bloomberg экспертов ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов, и только два из них — сохранения показателя на уровне 2-2,25%.

В конце 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку с 0,25-0,5% до 0,5-0,75%, это было второе повышение после 2008 года. Такое решение объяснялось улучшением прогнозов регулятора по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. В течение 2017-го ФРС трижды повышала ставку, которая к концу года достигла 1-1,25%. С начала 2018 года регулятор повышал ставку трижды: 21 марта — до 1,5-1,75%, 13 июня — до 1,75-2%, 26 сентября — до 2-2,25%. На заседании 8 ноября было принято решение о сохранении ставки на уровне 2-2,25%.

ФРС также понизила прогноз роста ВВП Соединенных Штатов в 2018 году до 3% с 3,1%, в 2019 году — до 2,3% с 2,5%.

Уровень безработицы в США, по прогнозам регулятора, сохранится на уровне в 3,7% в 2018 году и в 3,5% в 2019 году.

Прогноз по базовой инфляции в США был пересмотрен в сторону понижения до 1,9% с 2% в 2018 году и до 2% с 2,1% в 2019 году.

ФРС продолжит следить за изменениями в мировой экономике и оценивать их последствия для Америки. «Комитет считает, что риски перспектив развития экономики сбалансированы, но продолжит следить за мировыми экономическими и финансовыми изменениями и оценивать их последствия для экономической конъюнктуры США», — указывается в сообщении.

Отметим, что экономические показатели США в 2018 году стали самыми высокими за период после экономического кризиса 2008 года.