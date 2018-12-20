Патриарх Кирилл призвал поместные церкви не признавать Объединительный собор в Киеве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать результаты Объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании единой автокефальной церкви. Соответствующее обращение опубликовано в четверг на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС).
Кирилл написал, что в Соборе приняли участие исключительно «раскольники», а процесс предоставления автокефалии Украине был инспирирован главой светской власти в собственных политических целях.
«Состоявшееся собрание лишь подтвердило факт открытого вмешательства государства в церковную жизнь», — считает патриарх. Он напомнил, что президент Порошенко не только присутствовал на этом соборе, но и восседал в его президиуме, лично наблюдая за ходом собрания. В соборе участвовал также председатель Верховной Рады Украины греко-католик по вероисповеданию Парубий.
«Призываю вас и всю полноту вашей Святейшей церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», — говорится в обращении.
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