В Киеве обнародовали график работы транспорта в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь столичный транспорт будет работать на три часа дольше, фуникулер всю ночь, изменятся маршруты курсирования некоторых троллейбусов, сообщили в Киевской горгосадминистрации.
«В ночь с 31 декабря на 1 января работа наземного общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, маршрутных такси и метро) будет продлен на три часа», — говорится в сообщении на сайте мэрии.
Соответствующий приказ издал Департамент транспортной инфраструктуры.
Подчеркивается, что в новогоднюю ночь на 3 часа дольше будет работать столичное метро.
«По сообщению КП „Киевский метрополитен“, последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города — около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе. Кроме того, будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро, и после прохождения его последних поездов», — сказано в сообщении КГГА.
По информации КП «Киевпастранс» фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно.
Также на сайте обнародован график последнего отправления по маршрутам столичных троллейбусов в новогоднюю ночь.
Вместе с тем отмечается, что 2, 3, 4 января транспорт будет работать по графику рабочего дня.
Кроме того, на время празднования на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с ул.Аллы Тарасовой) с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2019, 1 января 2019 с 14:00 до 22:00 и 7 января 2019 с 12:00 до 16:00 также изменится курсирование транспорта:
Троллейбусы маршрута № 6 — ул.Юрия Кондратюка — ул.Маршала Рокоссовского — ул.Полярная — ул.Вышгородская — ул.Кирилловская — Подольский спуск — ул.Овруцкая — ул.Герцена — ул.Мельникова — станция метро «Лукьяновская»;
троллейбусы маршрута № 16 — ул.Академика Туполева — ул.Стеценко (в обратном направлении — ул.Игоря Турчина) — ул.Щусева — ул.Мельникова — ул.Сечевых стрельцов — ул.Вячеслава Черновола — Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме;
троллейбусы маршрута № 18 — ул.Сошенко — ул.Вышгородская -ул.Кирилловская — Подольский спуск — ул.Овруцкая — ул.Герцена — ул.Мельникова — ул.Сечевых стрельцов — ул.Вячеслава Черновола — просп. Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме;
автобусы маршрутов №№ 24, 114 — по схеме движения рабочего дня.
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