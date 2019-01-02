В Магнитогорске спасатели продолжают поиски еще 25 человек

Судьба 25 человек остается неизвестной после обрушения части жилого дома в российском Магнитогорске. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
"Проводится работа по установлению местонахождения еще 25 человек", - сказал представитель МЧС.
Напомним, что утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следователи рассматривают взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.
По последним данным, с начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 22 человека, из них 16 человек погибли, в том числе один ребенок. Шестеро были спасены, среди них двое детей. Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Один из спасенных детей, 11-месячный мальчик, доставлен в НИИ детской хирургии и травматологии Москвы.
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