В Магнитогорске под завалами жилого дома нашли живую кошку

Живую кошку вытащили в среду из-под завалов жилого дома в российском Магнитогорске, где в одном из подъездов произошел взрыв бытового газа, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Спасатели нашли кошку, женщина ее забрала, на руках утащила», — сказала собеседница агентства РИА Новости.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Согласно последним данным спасателей, число жертв трагедии возросло до 21 человека, поисковая операция продолжается. Под завалами еще могут находиться приблизительно два десятка человек.
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