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Число погибших под завалами жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 27

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Число погибших под завалами жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 27

Спасатели в среду извлекли из-под завалов тела еще 18 человек, погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда десятиэтажного жилого дома в российском Магнитогорске. Таким образом, число жертв достигло 27, ведутся поиски 14 человек, и предсказать их местоположение пока не удается. Поисково-спасательные работы осложняются холодной погодой и тем, что часть уцелевших конструкций здания могут обрушиться в любой момент, сообщают российские СМИ.

Напомним, что взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, за ним последовало обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Правоохранители рассматривают взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

Сейчас активнее ведут работы в левой части завала: над ней нет опасных нависающих плит. К работам привлечены около 900 человек и более 200 единиц техники, находящихся под завалами ищут кинологи, руины обследуют с помощью беспилотников в надежде увидеть с воздуха что-то, что поможет найти находящихся под завалами людей. Но несмотря на все это, сказать, где именно они находятся, до сих пор не получается.

Также остается неизвестным, где именно находился эпицентр взрыва.

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Работу спасателей осложняет погода: в ночь на четверг в Магнитогорске ожидается до 24 градусов мороза, в ночь на пятницу температура опустится до минус 26 градусов, днем будет немногим выше.

Магнитогорск
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Среда, 2 января 2019
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