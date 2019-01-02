Число погибших под завалами жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 27

Спасатели в среду извлекли из-под завалов тела еще 18 человек, погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда десятиэтажного жилого дома в российском Магнитогорске. Таким образом, число жертв достигло 27, ведутся поиски 14 человек, и предсказать их местоположение пока не удается. Поисково-спасательные работы осложняются холодной погодой и тем, что часть уцелевших конструкций здания могут обрушиться в любой момент, сообщают российские СМИ.
Напомним, что взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, за ним последовало обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Правоохранители рассматривают взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.
Сейчас активнее ведут работы в левой части завала: над ней нет опасных нависающих плит. К работам привлечены около 900 человек и более 200 единиц техники, находящихся под завалами ищут кинологи, руины обследуют с помощью беспилотников в надежде увидеть с воздуха что-то, что поможет найти находящихся под завалами людей. Но несмотря на все это, сказать, где именно они находятся, до сих пор не получается.
Также остается неизвестным, где именно находился эпицентр взрыва.
Работу спасателей осложняет погода: в ночь на четверг в Магнитогорске ожидается до 24 градусов мороза, в ночь на пятницу температура опустится до минус 26 градусов, днем будет немногим выше.
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